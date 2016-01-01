مؤسسة النفط الليبية تعيد فتح حقل الفيل النفطي

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم إنها تعيد فتح حقل الفيل النفطي بعد تسوية خلاف مع الحرس بشأن الأجور والمزايا تسبب في إغلاق الحقل في فبراير شباط.



وذكرت المؤسسة في بيان أن من المتوقع وصول إنتاج حقل الفيل إلى 50 ألف برميل يوميا في يومين، وإلى 72 ألف برميل يوميا خلال الثلاثة أيام التي تليهما.



تدير الحقل شركة مليتة للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية.