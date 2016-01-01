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فن

عمرو يوسف يقضي إجازته مع كندة في أجواء رومانسية بشواطئ اليونان

الخميس 12/يوليه/2018 - 09:18 م
صدى البلد
محمد بدران
يقضي الفنان عمرو يوسف الإجازة الصيفية بصحبة زوجته الفنانة كندة علوش على أحد الشواطئ باليونان.

ونشر عمرو يوسف عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور "انستجرام " صورة له وسط أجواء رومانسية فوق إحدى المعديات.

وكان عمرو يوسف وكندة علوش قد قاما بحفل الزفاف بأحد فنادق القاهرة، في سرية تامة، إذ اقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من الفنانين في مقدمتهم هند صبري وظافر العابدين وأصالة نصري وشيرين عبدالوهاب وحسن الرداد وإيمي سمير غانم وياسمين رئيس، وآيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، وآخرون.
عمرو يوسف يقضي إجازته مع كندة في أجواء رومانسية بشواطئ اليونان

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