ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

طلبات إعانة البطالة الأمريكية تنخفض لأدنى مستوى في شهرين

الجمعة 13/يوليه/2018 - 08:05 ص
طلبات إعانة البطالة
طلبات إعانة البطالة الأمريكية
انخفض عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي ليصل إلى أدنى مستوياته في شهرين، في مؤشر على أن أوضاع سوق العمل ظلت قوية في مطلع يوليو.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم إن طلبات الإعانة الجديدة تراجعت بمقدار 18 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 214 ألفا للأسبوع المنتهي في السابع من يوليو، لتسجل أدنى مستوياتها منذ أوائل مايو، وجرى تعديل طلبات الأسبوع السابق لتظهر زيادة قدرها ألف طلب عن المعلن من قبل.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض الطلبات إلى 225 ألف طلب الأسبوع الماضي، وشملت بيانات الأسبوع الماضي عطلة عيد الاستقلال التي وافقت يوم الأربعاء منه، مما قد يؤثر على النموذج الذي تستخدمه الحكومة لضبط بيانات الطلبات في ضوء التقلبات الموسمية. وساهم ذلك على الأرجح في الانخفاض الكبير في عدد الطلبات.

وانخفض متوسط الطلبات في أربعة أسابيع، الذي يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل، بمقدار 1750 طلبا إلى 223 ألفا في الأسبوع الماضي، وجرى توفير 213 ألف فرصة عمل في يونيو . ورغم ارتفاع معدل البطالة إلى أربعة بالمئة من أدنى مستوى في 18 عاما عند 3.8 بالمئة في مايو ، إلا أن هذا يرجع لانضمام المزيد من الأشخاص إلى القوى العاملة مما يشير إلى الثقة في سوق العمل.

ويبدو أن سوق العمل قد بلغت حد التوظيف الكامل أو قريبة منه. وما زال معدل تسريح العمالة منخفضا في ظل نقص في عدد العمالة الماهرة.

ترشيحاتنا

لحظات الرعب فى انفجار مخازن شركة الصناعات الكيماوية.. فيديو

صحيفة تورماج: السياحة الفرنسية في مصر ترتفع بنسبة 146 % خلال 2018

معلول يوجه كلمة لجماهير تونس ونسور قرطاج

حكم الشرع في اللطم على الوجه وقت الغضب

رمضان السيد يشيد بمساندة محمد أبوالعينين فى تحقيق طموح فريق سيراميكا..فيديو

دراسة: باحثون توصلوا لحقنة واحدة تعالج السمنة والسكر

نقابيون: إلغاء قرار نقل شركات السيارات صائب ورفع العناء عن كاهل القابضة..والكيماوية بها خبرات فنية وقادرة على تولي صناعة السيارات.. والتعاون من سمات التطور

برلماني يعد مشروع قانون شراء الخدمة من الغير

ريال مدريد يجدد عقد أوسكار رودريجيز حتى عام 2023

نتيجة الثانوية العامة 2018 في المدارس .. غدًا

قلب أمه لشيكو وماجد يحقق 114 ألف جنيه

أفكار لديكور الخطوبة في البيت بطرق غير مكلفة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتني الكارديجان في دولابك.. وبهذه الطريقة نسقيه مع ملابسك.. صور

فنانات اخترن الرسم على وجوههن ..شاهد

أفكار لديكور الخطوبة في البيت بطرق غير مكلفة

شاهد..إطلالة ميلانيا ترامب في حفل الناتو ببلجيكا

فساتين الدانتيل المثيرة لموضة صيف 2018.. صور

فيديو

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اليوم
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والرطوبة غدا..فيديو
فتح الله زيدان: الحسد وصلنى روسيا بسبب قبلة المشجعة الروسية..فيديو
داليا أشرف: مشكلات المعسكر أزعجت الجماهير المصرية أكثر من مغادرة كأس العالم
عائشة بن أحمد : لدي 12 قطه وكلبة وسلحفاة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟