الإسكان الاجتماعي تحدد شروط الحصول على وحدة سكنية.. فيديو

قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي للإسكان الاجتماعي، إن هناك مجموعة من الشروط يجب أن تنطبق على المتقدم بطلب الحصول على وحدة سكنية ضمن مشاريع الإسكان الإجتماعي.

وأشار " حسن " في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، إلى ضرورة أن يكون سن المتقدم بالطلب من 21 إلى 50 عاما، بالإضافة إلى عدم ثبوت امتلاك الفرد لشقة حتى ولو كانت ورث، أو حاصل على دعم او قرض.





وتابع:" على المتقدم بالطلب أن يكون من العاملين أو المقيمين المرتبطين بالمحافظة التي يطرح بها الإسكان الإجتماعي".



