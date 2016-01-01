أول ظهور لـ الوليد بن طلال برفقة ولي العهد السعودي.. صور

نشر الأمير السعودي والملياردير الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة، صورة له مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الخميس.



ونشر بن طلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة تجمعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقال: "تشرفت بالاجتماع مع أخي سمو ولي العهد وتناقشنا في الأمور الإقتصادية ومستقبل القطاع الخاص ودوره في نجاح رؤية 2030، والفوائد التي ستعود على الوطن والمواطن والقطاع الخاص".



وأضاف: "سنكون أحد أكبر الداعمين للرؤية عبر (شركة المملكة القابضة) من خلال مشاركتها في أكثر من قطاع استثماري".



ويعد هذا الظهور هو الأول منذ خروج الوليد بن طلال من محبسه في فندق الريتز كارلتون بتهم الفساد المالي.