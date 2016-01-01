البحث عن ناجين من انهيار أرضي دمر قرابة 300 منزل بأفغانستان

قال مسؤولون إن انهيارا أرضيا دمر قرابة 300 منزل وقتل عشرة أشخاص على الأقل في قرية أفغانية يستخدم سكانها معدات حفر بدائية للبحث عن ناجين.



وأضاف المسؤولون أن طائرتي هليكوبتر تحملان فريق إنقاذ ومساعدات طارئة توجهتا إلى قرية بيشغور في إقليم بانجشير حيث وقعت الكارثة مساء أمس الأربعاء .



وتتعرض أقاليم أفغانية عديدة لانهيارات أرضية عندما تذوب الثلوج في الربيع لكن إزالة الأشجار في بعض المناطق أدت لزيادة حدوث الانهيارات.



وقال مكتب الرئيس أشرف غني في بيان إن الرئيس أصدر أوامره من بروكسل، حيث يشارك في قمة حلف شمال الأطلسي، بتقديم المساعدة اللازمة للضحايا.