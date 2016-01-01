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كأس العالم

الأهلي يتجمّع السبت.. للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لـ تاونشيب

الخميس 12/يوليه/2018 - 09:09 م
محمد يوسف
محمد يوسف
عبد الحكيم ابوعلم
أكد محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، أن الفريق يتجمّع صباح بعد غد، السبت، استعدادًا للسفر إلى الإسكندرية، للدخول في معسكر مغلق حتى موعد مباراة «تاونشيب».

ويستعد الأهلي للقاء «تاونشيب»، بطل بتسوانا، يوم الثلاثاء القادم، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف يوسف، أن الفريق يتدرب مساء السبت، في برج العرب استعدادًا لمواجهة بطل بتسوانا.

ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكر مغلق، السبت القادم، في برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهته تاون شيب، بطل بتسوانا، المقرر لها يوم الثلاثاء القادم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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