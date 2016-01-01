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أخبار البلد

بالأرقام.. أعداد المقيدين بجداول نقابة المحامين خلال 4 أشهر

الخميس 12/يوليه/2018 - 09:24 م
صدى البلد
حمادة خطاب
أعلنت إدارة السجلات بالنقابة العامة للمحامين، عن أعداد الذين تم قيدهم بجدول “عام، وابتدائي، واستئناف” خلال أربعة أشهر من مارس وحتى يونيو الماضي للعام الحالي، برعاية سامح عاشور النقيب العام.

وتبين أنه تم قيد عدد 4554 محاميًا بالجدول العام، كما تم تعديل قيد 3445 محاميًا بالنقل من الجدول العام إلى الابتدائي، و 4157 محاميًا من درجة ابتدائي إلى درجة الاستئناف، ونقل وإعادة عدد 4249

كما اتضح أن عدد الذين تم شطب قيدهم وإعادته 440 محاميًا ومحامية، مع استمرار عقد جلسات شهر يوليو الجاري في مواعيدها.

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