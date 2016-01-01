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الإسكان الاجتماعي: الطلب بـ وجه بحري متزايد وفائض في الصعيد

الخميس 12/يوليه/2018 - 09:10 م
صلاح حسن
صلاح حسن
هانى حسين
قال المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، إن العجز في الوحدات السكنية نتيجة تراكمات كثيرة منها الزيادة السكانية وزيادة عدد الزيجات سنويا.

وأضاف " حسن " في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن حجم الطلب في محافظات الوجه البحري متزايد، في ظل الكثافة السكانية، وندرة أراضي أملاك الدولة.

وتابع:" أنشأنا صندوق الإسكان الاجتماعي لأن المشروع مستمر ولن ينتهي عند مرحلة محددة"، مضيفا:" لا توجد قوائم انتظار في محافظات الصعيد .. وهناك زيادة في عدد الوحدات".

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