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المحامين بسوهاج: الجمعية العمومية بعد التنقية اصبحت سراجا وهاجا

الخميس 12/يوليه/2018 - 09:25 م
صدى البلد
حمادة خطاب
كشفت نقابة محامي سوهاج، في بيان عن أعداد جمعيتها العمومية بعد تنقية الجداول وضوابط القيد، التي أصدرها مجلس النقابة العامة برئاسة النقيب العام سامح عاشور، على مدار العامين الماضيين.

وجاء إجمالى عدد أعضاء الجمعية العمومية لمحافظه سوهاج 4136 محاميًا، وكانوا في 10/4/2016 قبل التنقية 7015 محاميًا.

وفيما يلي الأعداد التفصيلية قبل وبعد التنقية بكل مركز كما جاء بالبيان:

ـ مركز سوهاج قبل التنقية 551 بعد التنقية 341

ـ بندر سوهاج قبل التنقية 1399 بعد التنقية 834

ـ اخميم قبل التنقية 505 بعد التنقية 357

ـ المنشاه قبل التنقية 567 بعد التنقية 291

ـ جرجا قبل التنقية 840 بعد التنقية 424

ـ البلينا قبل التنقية 713 بعد التنقية 346

ـ ساقلته قبل التنقية 211 بعد التنقية 133

ـ المراغه قبل التنقية 425 بعد التنقية 260

ـ جهينه قبل التنقية 243 بعد التنقية 145

ـ طهطا قبل التنقية 600 بعد التنقية 354

ـ طما قبل التنقية 486 بعد التنقية 370

ـ دار السلام قبل التنقية 425 بعد التنقية 281

وفي ختام البيان قال ماهر شوان، نقيب الفرعية: ان الجمعيه العموميه قبل التنقية كانت عظاما نخره كأعجاز نخل خاوية وأضحت الآن سراجا وهاجا، مشيدا بالنقيب العام وأعضاء مجلسه في الحفاظ على أموال المحامين المشتغلين.

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