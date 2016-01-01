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أخبار العالم

داعش يسيطر على قرية بريف درعا ويقتل 16 من مسلحي المعارضة

الخميس 12/يوليه/2018 - 09:11 م
الجيش السوري
الجيش السوري
أش أ
أوردت قناة (العربية) الإخبارية أن تنظيم داعش الإرهابي سيطر على قرية تتواجد فيها فصائل معارضة دخلت في تسوية مع القوات السورية في ريف درعا الجنوبي .

ونقلت القناة عن مصادر بالمعارضة - لم تسمها - القول إن مسلحي المعارضة اشتبكوا مع عناصر تنظيم داعش ما أسفر عن مقتل 30 شخصا، بينهم 16 عنصرا من الفصائل المعارضة.

يشار إلى أن قوات الجيش السوري تسيطر على نحو 80 في المائة من محافظة درعا، ولا تزال تتواجد الفصائل المعارضة في نحو 15 في المائة، فيما يسيطر ما يسمى "فصيل خالد بن الوليد" على المساحة الباقية من الجنوب السوري.

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