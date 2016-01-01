مجلس النواب: آليات التنفيذ أهم ما نبحثه فى برنامج الحكومة..فيديو

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث بإسم مجلس النواب، إن الأهم في برنامج الحكومة الجديد التنفيذ وآلياته وجداوله الزمنية.



وأكد صلاح حسب الله خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "ماوراء الحدث" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" أن إحدى اللجان الخاصة التي شكلت لإعداد تقارير حول برنامج الحكومة كان أهم ما يشغلها هو آليات تنفيذ البرنامج، مشيرا إلى أن البرنامج يبعث الأمل الحقيقى.



وأوضح "حسب الله" أن من أهم أولويات البرنامج هي مسألة بناء الإنسان المصرى،لافتا إلى أن معطيات هذا البرنامج تصل بعد تنفيذها فعليا لبناء الانسان.