سلطان:رئيس الحكومة بحث مع السفير السعودى سبل التعاون الاقتصادى..فيديو

قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر والسعودية بينهما تعاون مشترك على الجانب السياسى، لافتا إلى أنه يجب إستثمار هذه العلاقات الجيدة بين البلدين على المستوى الإقتصادي.



وأضاف أشرف سلطان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة فى مصر" المذاع عبر قناة "الحياة"،:"السفير السعودى كان حريصا على تقديم التهنئة لرئيس الحكومة بمناسبة توليه المنصب".



وأشار إلى أن رئيس الوزراء ناقش مع السفير السعودى كيفية تشجيع المتسثمرين السعوديين على ضخ إستثماراتهم داخل مصر، وتذليل أى عقبات، لافتا إلى أن هؤلاء المستثمرين سيكونون سفراء لمصر فى المملكة.