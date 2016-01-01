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أخبار العالم

التحالف العربي يدمر منصة إطلاق صواريخ باليستية بمحافظة صعدة

الخميس 12/يوليه/2018 - 09:19 م
التحالف العربي
التحالف العربي
أش أ
استهدفت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية الحوثية في مديرية سحار بمحافظة صعدة.

وكانت منظومات المراقبة لقوات تحالف دعم الشرعية قد التقطت عددا من الصور للمنصة قبل الاستهداف، حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس.

وكانت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد دمرت شبكة اتصالات عسكرية حوثية في حديان ورازح والتي كانت تشمل تقنيات متقدمة.

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