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أخبار العالم

تمديد ولاية سيلفا كير رئيس جنوب السودان حتى عام 2021

الخميس 12/يوليه/2018 - 09:20 م
سيلفا كير
سيلفا كير
أش أ
وافق برلمان جنوب السودان اليوم الخميس على تمديد ولاية الرئيس سيلفا كير حتى العام 2021، في خطوة تهدد محادثات السلام "الهشة" لإنهاء الحرب الأهلية بالبلاد.

ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.) الإخبارية الأمريكية، عن أتيم جارانج، نائب بالبرلمان، قوله "من المتوقع أن يوقع الرئيس على التمديد في وقت لاحق اليوم أو غدا الجمعة بعد جلسة استثنائية للبرلمان".

وأضاف "كان واجبا على الحكومة تمديد ولاية الرئيس حتى يتم إحلال السلام.. لا يمكننا أن نترك البلاد دون حكومة".

يأتي ذلك الأمر بعد أيام من إعلان حكومة جوبا اتفاقها مع المعارضة على إعادة زعيم المعارضة ريك مشار كنائب للرئيس سيلفا كير.

وسرعان ما نفت المعارضة الأمر، على الرغم من ذلك، لم يتم توقيع اتفاق سلام نهائي بين الجانبين.

واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان أواخر عام 2013 بعد عامين من إعلان جنوب السودان استقلالها.

ووفقا لأرقام صادرة عن الأمم المتحدة، فإن القوات الحكومية والمقاتلين الموالين قد قتلوا 232 مدنيا خلال العام الجاري.

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