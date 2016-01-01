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أخبار العالم

لأول مرة منذ عقود.. رئيس إريتريا يزور إثيوبيا الأحد

الخميس 12/يوليه/2018 - 09:21 م
رئيس اريتريا
رئيس اريتريا
شريف سيد
كشفت وسائل إعلام إثيوبية عن إجراء رئيس اريتريا أسياس أفورقي زيارة إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، للقاء رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد، يوم الأحد المقبل.

ووفق صحيفة "اديس فورتشن" الأثيوبية الناطقة بالإنجليزية فإن أفورقي سيجري زيارة إلى اثيوبيا في رد على زيارة رئيس وزراء اثيوبيا إلى اريتريا التي قام بها الاسبوع الجاري.

ومع ذلك، لم يصدر مصدر حكومي تأكيدا حول الزيارة، من جانب الحكومة الاثيوبية والإريتريا، في زيارة ستكون الأولى منذ الحرب بين البلدين في عام 1998.

وكان رئيس وزراء اثيوبيا أبي أحمد قد أجرى زيارة إلى اريتريا، وقع خلالها على اتفاق لإنهاء الحرب بين البلدين.

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