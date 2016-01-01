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برلمان

طلب إحاطة حول إستراتيجية الحكومة فى البحث عن البترول بالوادى الجديد

الجمعة 13/يوليه/2018 - 02:01 ص
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول
معتز الخصوصى
قال النائب برديس عمران ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة موجه لوزير البترول المهندس طارق الملا بشأن إستراتيجية الحكومة فى البحث عن البترول فى محافظة الوادى الجديد ، مشيرا إلى أنه من المقرر مناقشة طلب الإحاطة فى إجتماع لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان يوم الاثنين المقبل.

وأكد عمران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن محافظ الوادى الجديد كانت تسمى قديما بسلة غلال العالم وبها خزان جوفى ، وبالتالى فإن هناك احتمالية لوجود بترول بها ، خاصة وأنها تعتبر على الحدود مع ليبيا.

وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أنه فى حاله اكتشاف بترول فى محافظة الوادى الجديد فإن ذلك سيكون له تأثير إيجابى على الإقتصاد المصرى ، وسيدخل العملة الصعبة ويخفض من معدل البطالة فى مصر.

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