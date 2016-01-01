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برلمان

برلماني: فتح باب التصالح مع الفلاحين المتعثرين لدى البنك الزراعي

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
معتز الخصوصى
قال النائب العمدة صبرى، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إنه تقدم بطلب لوزير الزراعة ورئيس البنك الزراعي، لحل أزمة الفلاحين المتعثرين، مشيرا إلى أن هناك بوادر انفراجة فى الأزمة بعد فتح باب التصالح مع المتعثرين من الفلاحين.

وأكد "صبري" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن البنك الزراعى قرر مد مدة التصالح وقام بتقسيط جزء من الغرامات والفائدة على الفلاحين المتعثرين.

وطالب عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان من وزير الزراعة ورئيس البنك الزراعى أن يشمل التصالح حل ازمة الفلاحين بالتقسيط، بحيث لا يسدد المبلغ بالكامل لكن من خلال اقساط بمبلغ معين لفترة معينة حتى يتم سداد المبلغ بالكامل.

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