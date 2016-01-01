وزير الشباب لمنتخب مصر النسائي الموحد: واثق من تحقيق إنجاز بكأس العالم

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بوصول منتخب مصر ممثل الشرق الأوسط لبطولة كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة النسائية والتي ستقام في شيكاغو بأمريكا.



وأضاف صبحي خلال كلمته بالمؤتمر "أفتخر أن يكون منتخب مصر ممثل الشرق الأوسط في أول كأس عالم موحد نسائي وأتمني لهم تحقيق المزيد من الإنجازات".



وأكمل "وزارة الشباب والرياضة وجميع مراكز الشباب والأندية في جميع المحافظات تفتح أذرعها لأبنائنا لتحقيق آمالهم وطموحاتهم في كل وقت".



واختتم أشرف صبحي "أنا متأكد من تحقيق منتخب مصر النسائي الموحد إنجازا في بطولة كأس العالم وليس مجرد تمثيل مشرف".

