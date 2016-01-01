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تعليم

أول ثانوية عامة علمى رياضيات: لم أتوقع الحصول على هذه النتيجة

الخميس 12/يوليه/2018 - 10:27 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال أحمد علاء جمعة أول ثانوية عامة علمى رياضيات، أنه لم يتوقع الحصول على المركز الاول، موضحا أنه علم بالنتيجة من مدير الإدارة التعليمية بالمحافظة.

وأضاف ، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "mbc مصر" أنه لم يتوقع هذه النتيجة لان الامتحانات كانت صعبة جدًا.

واشار إلى أن مكتب الوزير اتصل بوالده ولكن الجميع كان نائما بالبيت، وبعد الاستيقاظ علم الجميع أن هذا الاتصال من مكتب الوزارة وقمنا بالاتصال ولكن لم يرد أحد .

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