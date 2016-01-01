بيان عاجل من نائب مطروح لوزير النقل: نعجز عن وقف نزيف الدماء

أعلن النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، تقدم ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب موجه ضد كل من المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور هشام عرفات وزير النقل بسبب الحادث المأساوي الذي وقع في طريق مطروح الدولي وأدى إلى مقتل 10 وإصابة 25مصاب، مؤكدًا أن الحكومة عاجزة عن وقف نزيف دماء المصريين الذي يسيل كل يوم على الأسفلت.



وأكد العميري في بيان له اليوم، أنه للأسف هناك إحصائيات مرعبة عن حوادث الطرق في مصر ، وكل الحكومات المتعاقبة لم تجد حد لسفك الدماء الذي يحدث نتيجة حوادث الطرق، مطالبًا وزير النقل بوضع استراتيجية واضحة تعرض على مجلس النواب لتفادي حوادث الطرق وخاصة التي تقع في الطريق الدولي لمحافظة مطروح.



وأوضح "العميري" أن مصر تعتبر من ضمن أسوأ 10 دول في العالم من حيث ارتفاع معدلات حوادث الطرق التى تؤدى إلى الوفاة، وبلغ عدد ضحايا الحوادث في مصر في العام الماضي 25 ألفا و500 شخص بين قتيل ومصاب، بالإضافة إلى أكثر من 30 مليار جنيه خسائر مادية.



وأضاف أن وتيرة حوادث الطرق تتصاعد يوما بعد يوم، بينما تعجز الحكومة عن الوصول لحلول جذرية لوقف نزيف دماء المصريين، مؤكدًا على ضرورة وجود حل كامل لما يحدث حتى نوقف سيل هذه الدماء



وأشار إلى أن أغلب حوادث الطرق في مصر سببها سيارات النقل الثقيل، وسوء حالة شبكة الطرق، بالإضافة إلى عدم التزام السائقين بقواعد المرور، وتجاوز السرعة المقررة، والقيادة تحت تأثير المخدرات، مضيفًا أن كل هذه المشاكل لابد فيها من وضع حلول موضوعية لحلها تعرض على مجلس النواب بشكل عاجل ..