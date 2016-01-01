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تعليم

محافظ القاهرة يعلن 13 توصية لمؤتمر معا من أجل مصر ..صور

الخميس 12/يوليه/2018 - 10:28 م
صدى البلد
ابراهيم الديب و مى شاهين
أعلن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أهم التوصيات التي خرج بها مؤتمر الشباب "معًا من أجل مصر"، والتي بلغت 13 توصية بحضور نواب المحافظ و أمين عام المؤتمر ومقرروه وقيادات مديريتي الشباب والرياضة والتربية و التعليم، حيث تمثلت توصيات المؤتمر في الوقوف خلف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه للنهوض بمصر وتحويلها إلى دولة عصرية من دول العالم المتقدم، والعمل على إبراز الدور الهام للمسجد والكنيسة في تنمية المجتمع والحفاظ على منظومة القيم والأخلاق، بالإضافة إلى العمل على التلاحم بين أبناء الأمة الواحدة لبناء مصر الحديثة، دون تفرقة بين أبناء الوطن الواحد.

كما تضمنت التوصيات أيضًا الاهتمام بالأسرة واعتبارها ركيزة البناء في المجتمع والعمل على تنميتها بما يسهم في قيامها بتربية النشء تربية نموذجية مستمدة من القيم الدينية والخلقية والتقاليد الأصيلة للمجتمع المصري مع إعادة النظر في المناهج والمقررات الدراسية وتطوير المدارس ونظم التعليم بها بما يسهم في تأصيل ثقافة المواطنة والتوكيد عليها وغرس قيم الإنتماء، وكل ما من شأنه إعلاء قيمة الوطن.

كما شملت التوصيات ضرورة عقد اللقاءات الدورية بين الشباب وكبار رجال الدولة والمفكرين والفنانين لسد الفجوة المعرفية عندهم وإعادة بناء العقل الجمعي للشباب، وإبراز النماذج المتميزة من علمائنا السابقين والحاليين مسلمين ومسيحيين، للشباب للاقتداء بهم، بالإضافة إلى إعادة النظر في القوانين المتعلقة بمقاومة العنف والاضطهاد والتحرش وغيرها من الظواهر السلبية فى المجتمع، وتقيميها من حين إلى آخر لتتوافق مع متغيرات العصر، مع ضرورة عقد دورات تدريبية متخصصة لمعلمي مراحل ما قبل التعليم الجامعى بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والجامعات لتأهيل المعلمين بالحوار الصحيح وفقا لأسس الوسطية فى الدين الإسلامى والمسيحى.

وعقب ذلك ناقش مع الحضور عزم المحافظة عقد منتدى شهري للشباب يجوب عدد من الجامعات و مراكز الشباب داخل محافظة القاهرة و يقام تحت مسمى "منتدى القاهرة للشباب".

تلا ذلك تكريم المحافظ لأعضاء اللجنة التنسيقية للمؤتمر القائمين عليه وكذلك عددًا من الشباب الذين شاركوا بفاعليات المؤتمر الذي استمر على مدى 5 أيام، بالتعاون مع جامعة عين شمس.

وخلال الاحتفال تم عرض فيلم تسجيلي عن أبرز أنشطة وجلسات المؤتمر السبع والتي شارك بها 40 متحدثا من المتخصصين في مختلف مجالات السياسة والثقافة والفن والدين.
محافظ القاهرة يعلن 13 توصية لمؤتمر معا من أجل مصر ..صور
محافظ القاهرة يعلن 13 توصية لمؤتمر معا من أجل مصر ..صور
محافظ القاهرة يعلن 13 توصية لمؤتمر معا من أجل مصر ..صور

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