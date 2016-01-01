الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص: لا يوجد تهميش للمرأة في مصر

أشاد المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بجهود وزارة الشباب والرياضة وعلي رأسها الدكتور أشرف صبحي، وذلك لمجهوداتهم وتقديرهم لمنتخب مصر الموحد النسائي.



وأضاف عبدالوهاب خلال كلمته بمؤتمر ممثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكأس العالم: "سعيد بالتواجد معكم في هذا الحدث المهم والذي يبعث رسالة مهمة للمجتمع الدولي في الإنسانية والتحضر".



واختتم أيمن: "مشاركة نساء مصر يوضح أهمية المرأة العربية في المشاركة في الأحداث الرياضية و تمثيل بلادها لنوضح للعالم أنه لايوجد تهميش للمرأة في مصر".