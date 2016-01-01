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أخبار العالم

ارتفاع أسعار الخبز في ليبيا يزيد من آلام الشعب

الخميس 12/يوليه/2018 - 10:30 م
صدى البلد
رويترز
يتضرر الليبيون، الذين يواجهون بالفعل صعوبات معيشية، من زيادات حادة في أسعار الخبز ، الذي يعتبر سلعة أساسية للأسر الليبية ، بينما يؤدي فشل نظام للاستيراد والانقسامات السياسية إلى المزيد من الضغوط التضخمية على المواطنين العاديين.

وأغلقت المخابز في العاصمة طرابلس بشكل مفاجئ قبل أسبوعين، قائلة إنها إضطُرت لذلك بسبب رتفاع أسعار الدقيق والوقود.

وعندما فتحت مجددا اعتذرت للمواطنين وسعرت مقابل شراء الرغيف بما يزيد عن ضعف ثمنه السابق تقريبا.

وكانت ليبيا الغنية بالنفط وعدد سكانها البالغ 6.5 مليون فقط، فيما مضى واحدة من أغنى الدول في المنطقة.

وقبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، كان هناك دعم سخي يستطيع الفرد من خلاله شراء 40 رغيفا من الخبز بدينار واحد.

لكن الخلافات قسمت البلاد إلى فصائل متناحرة تحارب من أجل السيطرة على السلطة وإيرادات النفط.

وتفاقمت المشكلات الاقتصادية بعد 2014، حينما تكونت حكومة وبرلمان في طرابلس العاصمة منافسان للبرلمان الليبي الشرعي والمتواجد في شرق ليبيا والحكومة التي يدعمها ، والذي أنشا بدوره بنكا مركزيا ينافس الآخر في طرابلس ، في أعقاب انتخابات متنازع عليها.

وبقيت أسعار السلع الأساسية متقلبة، في ظل تذبذبات حادة في قيمة الدينار الليبي في السوق الموازية.

وإتسعت الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للعملة البالغ 1.4 دينار مقابل الدولار، والسعر في السوق السوداء بعدما هبطت إيرادات البلاد من العملة الأجنبية بسبب تعطل إنتاج النفط.

ويشتري الدولار حاليا حوالي سبعة دنانير في السوق الموازية.


ويقترب التضخم من 30 %، وأدى انهيار الثقة في النظام المصرفي، الذي يقع جزئيا تحت سيطرة مجموعات مسلحة، إلى أزمة حادة في السيولة المالية.

ووفقا للأمم المتحدة فإن نحو 1.1 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية.


ويلقي تجار ومسؤولون في بنغازي باللوم على الانقسامات السياسية وضعف الدينار في الزيادات الحادة للأسعار منذ العام الماضي.

وقال علي خالد، وهو صاحب مخبز، "السبب في ارتفاع سعر رغيف الخبز هو عدم حصولنا على الدقيق المدعوم بشكل منتظم ونضطر للشراء من السوق السوداء".

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