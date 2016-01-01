كارمن سليمان تثير ضجة بإطلالة ساحرة

شاركت كارمن سليمان، متابعيها بصورة جديدة لها، عبر موقع انستجرام، ظهرت من خلالها بفستان باللون الأزرق الزهرى المميز، الذي منحها إطلالة صافية وهادئة.



واختارت كارمن سليمان ارتداء حذاء باللون الفضي وهو ما تماشي كثيرا مع لون الفستان الخاص بها، وكذلك اختيارها للحقيبة كان موفقا كثيرا حيث تماشي مع إطلالتها.



وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، واختيارها للماكياج كان مميزا وموفقا، حيث منحها مزيدا من الأريحية في الإطلالة، وأثارت إطلالتها ضجة عبر انستجرام.



