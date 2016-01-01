نجل خالد صالح يروي اللحظات الأخيرة في حياة والده

كشف الفنان أحمد نجل الفنان خالد صالح، اللحظات الأخيرة في حياة والدة، التي سبقت وفاته مباشرة، لافتا إلى أنه حتى هذه اللحظة غير مصدق وفاة والده.



وقال أحمد، في حواه ببرنامج «معكم» المذاع على «CBC»، إن وفاة والده لم تكن مفاجأة بل كانت متوقعة خاصة وأنه أجرى عددا من العمليات، والعملية الأخيرة كانت خطيرة بحسب تحليل الأطباء وكان من المتوقع ظهور تعقيدات فيها.



وأضاف أحمد، انه وأسرته اقترحوا على والده عدم إجراء العملية الجراحية وطلبوا منه السفر لإجراءها بالخارج، لكنه رفض، وكان وقتها ينهى تصوير فيلم الجزيرة 2 ومسلسل حلاوة روح.



وأشار أحمد إل أنه فقد توازنه منذ وفاة والده، لكنه يحاول السيطرة على نفسه وتصور رد فعل والده عندما يتصرف في بعض الأمور ويحاول دائما أن يكون والده فخورا به.



