ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

قرار جمهوري بتعيين عميد جديد لكلية الطب بجامعة بنى سويف

الخميس 12/يوليه/2018 - 10:27 م
صدى البلد
ابراهيم الديب و مى شاهين
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور وائل محمد حسنين الشاعر عميدا لكلية الطب البشري جامعة بني سويف.

يذكر أن المتقدمين لعمـادة الكلية هـم: الدكتور عاطف محمـد محمد مرسي، والدكتورة سهـام عمـر محمد إبراهيم، والدكتورة داليا حسين عبدالعزيز حلمي ، والدكتور وائل محمـد حسين الشاعـر، والدكتور هاني حامـد على الدسـوقى، والدكتور خالد السيد فؤاد الحديدى، والدكتور سامح كمال المراغى، الدكتور هشام بشرى السيد محمود.


ترشيحاتنا

فيفا يبحث منع بث صور للمشجعات الحسناوات خلال المونديال

رسميا .. عمر جابر ينتقل الى نادي بيراميدز

الأول على الثانوية العامة: أتمنى الالتحاق بكلية عسكرية.. صور

محمد النني ينشر صورة مع أفراد عائلته

الجونة يلتقي الأهلي وديا عقب مباراة تاون شيب بأفريقيا

ننشر صور زيارة رئيس الأركان لسيناء لمتابعة سير العمليات العسكرية

شاهد.. أغنى رجل في أفريقيا يبحث عن زوجة

بعد زواج معز مسعود وشيري عادل .. 20 معلومة عن الفنانة والداعية

تحطم طائرة حربية سعودية ونجاة طياريها

مرتضى منصور: أحمد الشناوي انتقل لـ بيراميدز بـ 3 ملايين دولار

النقد الدولي يمنح مصر تقييما قويا في ثالث مراجعة لبرنامج القرض

ماركا الإسبانية: برشلونة يشترى مدافعا فرنسيا بـ 36 مليون دولار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين الدانتيل المثيرة لموضة صيف 2018.. صور

الجواكت الطويلة الفورمال long blazer موضة صيف 2018

بعد زواجها.. إطلالات جريئة لـ ابنة حسين فهمي

الأول مكرر علمي رياضة بالقليوبية: أريد منحة فى هندسة الطيران

تفاصيل مؤتمر المهرجان القومي للمسرح .. صور

فيديو

السجيني: قانون الإدارة المحلية ينتظر الضوء الأخضر.. فيديو
السجينى: الدولة فى حاجة لمحافظين يفهمون فى المحليات.. فيديو
الأولى على الثانوية العامة: مصر أم الدنيا.. فيديو
أحمد خالد صالح: مكنتش معترف بوالدي كممثل وكنت بقول إنه محامي
نجل خالد صالح يروي اللحظات الأخيرة في حياة والده

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟