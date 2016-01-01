قرار جمهوري بتعيين عميد جديد لكلية الطب بجامعة بنى سويف

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور وائل محمد حسنين الشاعر عميدا لكلية الطب البشري جامعة بني سويف.



يذكر أن المتقدمين لعمـادة الكلية هـم: الدكتور عاطف محمـد محمد مرسي، والدكتورة سهـام عمـر محمد إبراهيم، والدكتورة داليا حسين عبدالعزيز حلمي ، والدكتور وائل محمـد حسين الشاعـر، والدكتور هاني حامـد على الدسـوقى، والدكتور خالد السيد فؤاد الحديدى، والدكتور سامح كمال المراغى، الدكتور هشام بشرى السيد محمود.





