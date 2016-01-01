إسرائيل تقضي بمصادرة سفينتين نرويجيتين لدعم غزة حال وصولهما

أصدرت محكمة منطقة القدس المحتلة أمرا بالمصادرة المؤقتة لسفينتين نرويجيتين من المقرر أن تشارك في قافلة تضامنية إلى غزة في الأسابيع المقبلة.



ويسمح أمر المحكمة - وفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية - باستخدام سفينتي (كارستين وفريدم) اللتين تبلغ قيمتهما 75 ألف يورو باستخدام التعويض المالي للمقتولين على يد حركة حماس لحظة دخولهم المياه الإسرائيلية.



ويقول منظمو الأسطول إنهم إذا ما نجحوا في الوصول إلى غزة فسيتبرعون بالسفن إلى المنظمات المدنية والصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة.