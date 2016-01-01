بورصة وول ستريت تصعد مع تسجيل أسهم شركات مستويات قياسية

قفزت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس مع تسجيل أسهم شركات كبرى للتكنولوجيا مستويات قياسية مرتفعة وتعافي أسهم الشركات الصناعية، وهو ما غطى على القلق بشأن حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 224.44 نقطة، أو 0.91 بالمئة، إلى 24924.89 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 24.27 نقطة، أو 0.87 بالمئة، ليغلق عند 2798.29 نقطة.



وأغلق المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 107.31 نقطة، 1.39 بالمئة، إلى 7823.92 نقطة، وهو مستوى قياسي مرتفع.