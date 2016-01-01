ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ بورسعيد يكرم ندى حبيب الاولى على الثانوية العامة.. صور

الخميس 12/يوليه/2018 - 10:37 م
شاهد محافظ بورسعيد
شاهد محافظ بورسعيد يُكرم ندى حبيب الاولى بالثانوية العامة
كتب محمد الغزاوى
كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم الطالبة ندى حبيب الطالبة بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات لحصولها على المركز الاول مكرر على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة شعبة علمى رياضيات.

وقدم محافظ بورسعيد للطالبة شهادة تقدير و مكافأة مالية تليق بما حققته من نجاح وتفوق ، كما قدم وكيل الوزارة لها درع التميز من مديرية التربية والتعليم ببورسعيد تقديرًا لها لتفوقها وحصولها علي المركز الاول على مستوى الجمهورية بمجموع ٤٠٩ درجات.

حضر التكريم المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة ، وهدى صالح وكيل مديرية التربية والتعليم و شريف عرابى مدير عام ادارة الشئون التنفيذية ومحمد النبراوى مدير ادارة التعليم الثانوى ومحمد ضياء مدير ادارة العلاقات العامة المركزية.
محافظ بورسعيد يكرم ندى حبيب الاولى على الثانوية العامة.. صور
محافظ بورسعيد يكرم ندى حبيب الاولى على الثانوية العامة.. صور
محافظ بورسعيد يكرم ندى حبيب الاولى على الثانوية العامة.. صور
محافظ بورسعيد يكرم ندى حبيب الاولى على الثانوية العامة.. صور
محافظ بورسعيد يكرم ندى حبيب الاولى على الثانوية العامة.. صور
محافظ بورسعيد يكرم ندى حبيب الاولى على الثانوية العامة.. صور
محافظ بورسعيد يكرم ندى حبيب الاولى على الثانوية العامة.. صور
محافظ بورسعيد يكرم ندى حبيب الاولى على الثانوية العامة.. صور

ترشيحاتنا

العثور على مشجع بريطاني مفقود في روسيا

توقعات تنسيق الثانوية العامة ٢٠١٨ و كليات القمة من الموقع الرسمي علمي وأدبي

رسميا.. الأهلي: صلة راعي النادي لأربعة مواسم

ناصر ماهر يجتمع بيوسف في الأهلي

السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة لمتهمي الاتجار في الأعضاء البشرية.. وبراءة 3 .. فيديو و صور

الجونة يلتقي الأهلي وديا عقب مباراة تاون شيب بأفريقيا

لحظة إنقاذ طفلين عالقين فى بلكونة.. فيديو

ماركا الإسبانية: برشلونة يشترى مدافعا فرنسيا بـ 36 مليون دولار

هدية رئيسة كرواتيا لزعماء الناتو..صور

ننشر صور زيارة رئيس الأركان لسيناء لمتابعة سير العمليات العسكرية

الكاف يخاطب اتحاد الكرة لخلافة نجم الأهلى السابق

رابع الثانوية أدبي: مساعدتي لأمي في توزيع الأنابيب سر نجاحي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين الدانتيل المثيرة لموضة صيف 2018.. صور

الجواكت الطويلة الفورمال long blazer موضة صيف 2018

بعد زواجها.. إطلالات جريئة لـ ابنة حسين فهمي

الأول مكرر علمي رياضة بالقليوبية: أريد منحة فى هندسة الطيران

تفاصيل مؤتمر المهرجان القومي للمسرح .. صور

فيديو

السجيني: قانون الإدارة المحلية ينتظر الضوء الأخضر.. فيديو
السجينى: الدولة فى حاجة لمحافظين يفهمون فى المحليات.. فيديو
الأولى على الثانوية العامة: مصر أم الدنيا.. فيديو
أحمد خالد صالح: مكنتش معترف بوالدي كممثل وكنت بقول إنه محامي
نجل خالد صالح يروي اللحظات الأخيرة في حياة والده

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟