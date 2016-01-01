محافظ بورسعيد يكرم ندى حبيب الاولى على الثانوية العامة.. صور

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم الطالبة ندى حبيب الطالبة بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات لحصولها على المركز الاول مكرر على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة شعبة علمى رياضيات.



وقدم محافظ بورسعيد للطالبة شهادة تقدير و مكافأة مالية تليق بما حققته من نجاح وتفوق ، كما قدم وكيل الوزارة لها درع التميز من مديرية التربية والتعليم ببورسعيد تقديرًا لها لتفوقها وحصولها علي المركز الاول على مستوى الجمهورية بمجموع ٤٠٩ درجات.



حضر التكريم المهندس كامل ابو زهرة السكرتير العام للمحافظة ، وهدى صالح وكيل مديرية التربية والتعليم و شريف عرابى مدير عام ادارة الشئون التنفيذية ومحمد النبراوى مدير ادارة التعليم الثانوى ومحمد ضياء مدير ادارة العلاقات العامة المركزية.