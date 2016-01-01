أول الثانوية علمي علوم: سمات الطالب المتفوق تظهر من الصغر

قال عمر عمارة أول ثانوية عامة علمى علوم، انه شاهد حلقة العام الماضى مع أولياء أمور الأوائل فقرر من بعدها أن يكون مثلهم هذا العام، وبالفعل تمكن من تحقيق حلمه.



وأضاف ، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "mbc مصر" أنه يرغب فى الالتحاق بكلية الطب العسكرى يليها طب الأسنان .



واشار إلى أن سمات الطالب المتفوق تظهر من الصغر بجانب الاهتمام و الرعاية من الأهل.

