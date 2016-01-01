ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

أول الثانوية علمي علوم: سمات الطالب المتفوق تظهر من الصغر

الخميس 12/يوليه/2018 - 10:30 م
عمر عمارة أول ثانوية
عمر عمارة أول ثانوية عامة علمى علوم
البهى عمرو
قال عمر عمارة أول ثانوية عامة علمى علوم، انه شاهد حلقة العام الماضى مع أولياء أمور الأوائل فقرر من بعدها أن يكون مثلهم هذا العام، وبالفعل تمكن من تحقيق حلمه.

وأضاف ، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "mbc مصر" أنه يرغب فى الالتحاق بكلية الطب العسكرى يليها طب الأسنان .

واشار إلى أن سمات الطالب المتفوق تظهر من الصغر بجانب الاهتمام و الرعاية من الأهل.

ترشيحاتنا

مصدر أمني: انتظام حركة الملاحة بمطار القاهرة

مفاجآت فى تشكيل الأهلى لمواجهة نجوم المستقبل

ننشر صور زيارة رئيس الأركان لسيناء لمتابعة سير العمليات العسكرية

توأمان ترويان تفاصيل تربعهما على عرش الثانوية العامة

تعرف على أبرز إجراءات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل..فيديو

الكاف يخاطب اتحاد الكرة لخلافة نجم الأهلى السابق

لحظة إنقاذ طفلين عالقين فى بلكونة.. فيديو

مستشار بالديوان الملكي السعودي: تعدد الزوجات ضرورة حاليا

أول ظهور لـ الوليد بن طلال برفقة ولي العهد السعودي.. صور

السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة لمتهمي الاتجار في الأعضاء البشرية.. وبراءة 3 .. فيديو و صور

الإسكان الاجتماعي تحدد شروط الحصول على وحدة سكنية.. فيديو

موعد مباراة نهائي كأس العالم والقنوات الناقلة والمعلقون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين الدانتيل المثيرة لموضة صيف 2018.. صور

الجواكت الطويلة الفورمال long blazer موضة صيف 2018

بعد زواجها.. إطلالات جريئة لـ ابنة حسين فهمي

الأول مكرر علمي رياضة بالقليوبية: أريد منحة فى هندسة الطيران

تفاصيل مؤتمر المهرجان القومي للمسرح .. صور

فيديو

السجيني: قانون الإدارة المحلية ينتظر الضوء الأخضر.. فيديو
السجينى: الدولة فى حاجة لمحافظين يفهمون فى المحليات.. فيديو
الأولى على الثانوية العامة: مصر أم الدنيا.. فيديو
أحمد خالد صالح: مكنتش معترف بوالدي كممثل وكنت بقول إنه محامي
نجل خالد صالح يروي اللحظات الأخيرة في حياة والده

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟