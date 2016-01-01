الجامعة البريطانية بالقاهرة تعلن عن منح العام الدراسي 2018 /2019

اعلنت الجامعة البريطانية بالقاهرة عن تقديم عدد من المنح الدراسية الكاملة فى كافة التخصصات التى تقدمها الجامع للعام الدراسى 2018/2019 .



وأكدت الجامعة في بيانا لها، أن جميع تلك المنح المقدمة تشمل كافة الرسوم الدراسية المقررة وأيه رسوم إضافية ذات العلاقة بالعملية التعليمية وكذلك رسوم السكن الجامعى ورسوم الإنتقال من وإلى الجامعة.



واشارت الجامعة إلى أن هذه المنح مقدمة إلى، أبناء محافظات مصر الحدودية "شمال سيناء وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح والسويس"، وعدد 250 منحة مقدمة من الجامعة البريطانية وأكاديمية الشروق للطلاب من الدول الأفريقية الصديقة ، الذين يجمعنا بهم المصير المشترك والمجرى المائى العظيم شريان الحياه لنا جميعا.



كذلك عدد 100 منحة دراسية لأبناء شهداء الوطن من الرجال الذين جادوا بدمائهم ولم يبخلوا بأرواحهم فى سبيل الذود عن الوطن، بالإضافة لعدد من المنح للطلاب النابهين من خريجى مدارس المتفوقين، هذا غير المنح المقدمة للطلاب ذوى الظروف الإجتماعية الملحة، هذا بخلاف المنح الجزئية المقدمة للطلاب المتميزين رياضيا واجتماعيا وفنيا.

