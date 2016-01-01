انطلاق معسكر الحكام فى بورسعيد استعدادا للدوري.. صور

انطلق اليوم الخميس معسكر الحكام والمساعدين في المدينة الرياضية ببورسعيد استعدادا للدورى الممتاز فى حضور خبراء التحكيم باللجنة الرئاسية.



ومن المقرر أن تجري اللجنة الرئيسية اختبارات اللياقة البدنية للحكام المتخلفين عن الاختبارات السابقة يوم الأحد المقبل، بينما يجرى اختبار اللياقة البدنية للحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية يوم 27 يوليو الجارى.



وألقى العديد من الكوادر التحكيمية والخبراء العديد من المحاضرات النظرية على قضاة الملاعب جاء أبرزهم جمال الغندور وأحمد الشناوى وعصام عبدالفتاح المشرف الحالى على لجنة الحكام.



يذكر ان مجلس إدارة اتحاد الكرة قرر تحمل تكاليف إقامة معسكر الحكام عقب إلغاء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تحمل نسبة الـ 50 % الخاصة بمعسكرات قضاة الملاعب فى الدورى بداعى وجود راع لاتحاد الكرة وضرورة تحمله كافة التكاليف الخاصة بالحكام.