نائب: استثمار الكويت لزراعة 400 ألف فدان بسيناء يسهم في إقامة مشروعات صناعية

قال النائب العمدة صبرى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن الاستثمار واستصلاح الأراضى فى سيناء أمر متأخر جدا ، خاصة أن سيناء تعتبر منذ زمن بعيد درعا بشرية مساحتها كبيرة وسكانها قليلون.



وأكد صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" انه كان يجب ان يتم زراعة كل مساحات الاراضى غير المستصلحة فى كل محافظة من المحافظات على مستوى مصر لاستغلالها ، مشيرا الى ان استصلاح الاراضى فى سيناء سيعود بالنفع عليها فى الزراعة وإقامة مشروعات صناعية عليها ما يعود بالخير عليها.



وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أن الاتفاقية التى شهدها رئيس الوزراء مع الكويت لزراعة 400 ألف فدان بسيناء، والتى تأتى فى إطار توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بدعم مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء خطوة جديدة للتنمية فى سيناء ، مطالبا بأن يحذو المستثمرين داخل مصر وخارجها نفس الخطوة ، مؤكدا ان هذه الاتفاقية ستحقق الاكتفاء الذاتى لمصر من بعض المحاصيل الزراعية وتحقق الخير لمصر.



وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر مجلس الوزراء اليوم، مراسم توقيع اتفاق بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، لدعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 50 مليون دينار كويتي وذلك في إطار برنامج إعمار وتنمية شبه جزيرة سيناء. وقام بالتوقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعبد الوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي نائب وزير الإسكان لشئون المرافق.



وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ الحكومة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، والذي يشغل أولوية متقدمة لدى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتقوم بتنفيذ هذا المشروع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

