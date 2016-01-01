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أحمد خالد صالح: كنت رافض أن أكون مثل والدي

الخميس 12/يوليه/2018 - 11:54 م
احمد خالد صالح
احمد خالد صالح
إسلام الطوانسي
قال الفنان أحمد خالد صالح، إنه كان رافضا لفكرة الدخول في مجال الفن منذ طفولته، وكان يرفض فكرة أن يصير ممثلا مثل والده، حتى أنه التحق بكلية اقتصاد وعلوم سياسية هربا من تلك الفكرة.

وأضاف صالح، في حواره ببرنامج «معكم» المذاع على «CBC»، أنه بعدما التحق بكلية اقتصاد وعلوم سياسية لم تستهوه الدراسة فيها، فقرر أن يحصل على دورة تدريبية في المسرح على سبيل التجربة.

وأشار صالح إلى أنه عقب انتهاء الدورة التدريبية اكتشف أنه يعشق التمثيل ويجيده إلى حد ما، وأكتشف أن الفترة التي سبقت ذلك كانت مجرد فترة عناد طفولي لمجرد رفض فكرة أن يصير مثل والده.

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