برلمانى:زراعة الكويت 400 ألف فدان بسيناء يزيد من الصادرات ويخفض البطالة

قال النائب برديس عمران ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أننا نؤيد تنمية سيناء وأى شبر على أرض مصر ، ولانختلف على التنمية ، مشيرا إلى أن تنمية سيناء يعتبر تأمين للمنطقة كلها.



وأكد عمران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الإتفاقية التى شهدها رئيس الوزراء مع الكويت لزراعة 400 ألف فدان بسيناء، والتى تأتى فى إطار توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بدعم مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء شيىء عظيم وستعود بالخير على الاقتصاد المصرى.



وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أن هذه الاتفاقية ستحقق عائد للاقتصاد المصرى وخفض البطالة وتوفير فرص عمل للشباب ، كما سيزيد من الصادرات وتوفير العملة الصعبة لمصر.



وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر مجلس الوزراء اليوم، مراسم توقيع اتفاق بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، لدعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 50 مليون دينار كويتي.



وذلك في إطار برنامج إعمار وتنمية شبه جزيرة سيناء. وقام بالتوقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعبد الوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي نائب وزير الإسكان لشئون المرافق.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ الحكومة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، والذي يشغل أولوية متقدمة لدى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتقوم بتنفيذ هذا المشروع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

