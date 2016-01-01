السابع علمي رياضة: توقعت أن أكون من الأوائل لسهولة الامتحانات..فيديو

قال مصطفى محمود عبد السميع، السابع مكرر في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية علمي رياضة، إنه علم بخبر دخوله ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة عن طريق أحد أصدقائه، مضيفًا: "عندما تأكدت من الخبر اتنططت من الفرحة، وكلنا في البيت قعدنا نعيط".



وأضاف خلال حديثه ببرنامج "الحياة في مصر"، المذاع على قناة "الحياة"، إلى أنه يرغب في الإلتحاق بالكلية الفنية العسكرية، لاسيما وأنها ذات مستوى عال ودخلت اختبارات خاصة بين جدرانها منذ عامين، لافتًا إلى أنه لم يذهب للمدرسة وحصل على دروس تقوية بعيدًا عن الدروس الخصوصية.



وأشار إل أنه توقع الحصول على هذه النتيجة لسهولة الإمتحانات هذا العام.