أحمد خالد صالح: مكنتش معترف بوالدي كممثل وكنت بقول إنه محامي

فاجأ الفنان أحمد نجل الفنان خالد صالح، الإعلامية منى الشاذلي بقوله "أنا مكنتش معترف بإن بابا ممثل لفترة طويلة، لحد ما الدنيا اتغيرت".



وقال صالح، في حواه ببرنامج «معكم» المذاع على «CBC»، إن الأمر سببه سؤالا وجهه له أحد المدرسين حول مهنة والده ووالدته فرد قائلا: "ماما دكتورة وبابا ممثل"، لكن المدرس لم يقتنع فبدأ بتوجيه الأسئلة حول طبيعة الأدوار التي لعبها والده، وفي النهاية قال إنه لا يعلم ممثلا بهذا الاسم أو تلك الأدوار.



وأضاف صالح: "من ساعتها وأنا أي حد كان بيسألني بابا بيشتغل إيه، كنت بقله بابا محامي، وهو فعلا والدي في الأساس محامي، وده عشان أخرج من حتة هو مثل ايه لا مش فاكرين الدور وكده، وده لحد ما بقا اسم خالد صالح يتقال الناس تعرفه من غير ما اعرف بيه".



