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شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تطلق المرحلة الأولى من مسابقة التطوير

الجمعة 13/يوليه/2018 - 12:25 ص
شركة شمال الدلتا
شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تطلق المرحله الاولى
همت الحسينى
انطلقت مسابقة التطوير الكبرى والتى تنظمها شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندسة ابتهال الشافعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى إطار حرص الشركة على الاهتمام بالتطوير الشامل والوصول إلى أقصى درجة لرضا العملاء عن طريق تطوير الشبكات والخدمات المقدمة عن طريق تشجيع روح المنافسة بين العاملين والسعي وراء التطوير.

حيث تم اختيار 4 هندسات من إجمالي 56 هندسة وكمرحلة أولى وهى هندسة طلخا من قطاع جنوب الدقهلية و هندسة قرى شربين من قطاع شمال الدقهلية و هندسة قرى سيدى سالم من قطاع كفر الشيخ وهندسة قرى جنوب دمياط من قطاع دمياط وسيحصل على الفائزين بجوائز مادية ومعنوية حيث سيتم اخيتار أفضل قطاع من حيث المدير العام ومدير الشئون التجارية ومدير الهندسة ورئيس الشبكات والكشاف والمحصل والفنى ورئيس الإيرادات والإداري والعامل .

فيما سيتم فتح ملف تطوير لكل هندسة يشمل صالة خدمة العملاء و المظهر العام ورضا خدمة العملاء " استطلاع الرأى " وتنفيذ الخطة والتحصيل والسجلات بأنواعها والفقد و الأعطال عدد الأعطال ومدة الأعطال ويستمر التقييم ولمدة 3 شهور حتى 30 أغسطس 2018 .
شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تطلق المرحلة الأولى من مسابقة التطوير
شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تطلق المرحلة الأولى من مسابقة التطوير
شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تطلق المرحلة الأولى من مسابقة التطوير
شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تطلق المرحلة الأولى من مسابقة التطوير
شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تطلق المرحلة الأولى من مسابقة التطوير

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