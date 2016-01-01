مرتضى منصور: أحمد الشناوي انتقل لـ بيراميدز بـ 3 ملايين دولار

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن بيع أحمد الشناوى حارس مرمى القلعة البيضاء الى نادى بيراميدز نظير 3 ملايين دولار.



وقال مرتضى منصور عبر الإذاعة الداخلية فى النادي: أنا جايب الشناوى للزمالك بـ 6 ملايين جنيه وبعته بـ 60 مليون جنيه.



وشدد مرتضى منصور على أن مستوى حارس الزمالك تراجع خلال الآونة الاخيرة، مشيرا الى ان القلعة البيضاء تمتلك كتيبة من الحراس الجيدين امثال جنش وعمر صلاح وعماد السيد.