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أخبار العالم

هاآرتس: إسرائيل تنقل رسالة تهديد لحماس عبر وسيط

الجمعة 13/يوليه/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أمس الخميس، أن إسرائيل نقلت رسالة تهديد لقادة حركة حماس عبر طرف ثالث.

وأوضحت الصحيفة أن الرسالة أكدت على أن استمرار إطلاق الطائرات الورقية من قطاع غزة على أراضي جنوب إسرائيل، سيؤدي لشن عملية عسكرية غير مسبوقة.

وبحسب هاآرتس، فإن إٍسرائيل أبلغت حماس أن صبرها على وشك النفاد، ملمحة إلى أن الجيش يعتزم البدء بضرب البنية التحتية لحركة حماس في قطاع غزة ردا على إطلاق البالونات"، معتقدة بأن ذلك لن يجلب تصعيد واسع النطاق.

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