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تعليم

تجارة عين شمس تفتح باب القبول للالتحاق ببرامج الدراسات العليا .. 26 أغسطس

الجمعة 13/يوليه/2018 - 12:43 ص
صدى البلد
ابراهيم الديب و مى شاهين
أعلنت الدكتور هيام وهبه وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمسعن فتح باب التقدم للإلتحاق ببرامج الدراسات العليا الاكاديمية للدبلومات والماجستير و الدكتوراة للعام الدراسي الجديد 2018 -2019.

ووفقا للبيان الصادر عن الجامعة فان ذلك يأتي تحت رعاية الدكتور خالد قدري عميد الكلية، وذلك خلال الفترة من يوم الاحد الموافق 26 من اغسطس القادم وحتى الخميس الموافق 27 من سبتمبر القادم.

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