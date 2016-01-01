سيدروف: على ترامب التحدث إلى بوتين في الاقتصاد أكثر من السياسة

قالَ المحلل السياسي الروسي، يفجيني سيدروف، إنَّ تَصريحات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، الخاصة بـ أنَّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليس صديقًا ولا عدوًا، هيَّ لا تَحتوي على شئ مُثير للاهتمام بالنسبة لروسيا.



وأضافَ «سيدروف»، خلال لقائه على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامية منى بلهيم، أنَّهُ من المعروف أنَّ رئيس أمريكا دونالد ترامب، رجل أعمال يَهتم بِمصالح بلاده، وعليه أنْ يَتحدث مع فلاديمير بُوتين، انطلاقًا من الاعتبارات البراجماتية والاقتصادية أكثر منها السياسية، ومن هنا نَرى أنَّ اهتمام دونالد ترامب، بقضايا اقتصادية وبتبعية أوروبا للغاز الروسي والاشتراكات في حلف الناتو رُبما تَشغل بال ترامب، أكثر من أي أمور سياسية أو عسكرية، ومع ذلك لا أعتقد أنَّ ترامب يُمكن أنْ يُملي شروطه على الرئيس الروسي، وهذا اللقاء سيكون رُبما بالفعل لقاء بين منافسين.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أنّهُ سيناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أثناء قمتهما المزمعة في هلسنكي، الأوضاع في سوريا وأوكرانيا والتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.



