ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

سيدروف: على ترامب التحدث إلى بوتين في الاقتصاد أكثر من السياسة

الجمعة 13/يوليه/2018 - 12:04 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قالَ المحلل السياسي الروسي، يفجيني سيدروف، إنَّ تَصريحات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، الخاصة بـ أنَّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليس صديقًا ولا عدوًا، هيَّ لا تَحتوي على شئ مُثير للاهتمام بالنسبة لروسيا.

وأضافَ «سيدروف»، خلال لقائه على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامية منى بلهيم، أنَّهُ من المعروف أنَّ رئيس أمريكا دونالد ترامب، رجل أعمال يَهتم بِمصالح بلاده، وعليه أنْ يَتحدث مع فلاديمير بُوتين، انطلاقًا من الاعتبارات البراجماتية والاقتصادية أكثر منها السياسية، ومن هنا نَرى أنَّ اهتمام دونالد ترامب، بقضايا اقتصادية وبتبعية أوروبا للغاز الروسي والاشتراكات في حلف الناتو رُبما تَشغل بال ترامب، أكثر من أي أمور سياسية أو عسكرية، ومع ذلك لا أعتقد أنَّ ترامب يُمكن أنْ يُملي شروطه على الرئيس الروسي، وهذا اللقاء سيكون رُبما بالفعل لقاء بين منافسين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أنّهُ سيناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أثناء قمتهما المزمعة في هلسنكي، الأوضاع في سوريا وأوكرانيا والتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

ترشيحاتنا

نجل خالد صالح يروي اللحظات الأخيرة في حياة والده

توأمان ترويان تفاصيل تربعهما على عرش الثانوية العامة

جهاز المنتخب في وداع هيكتور كوبر

الطيران المدني تنفى وقوع انفجارات أو توقف حركة الملاحة بالمطار

ناصر ماهر: ليس لدي شروط للبقاء في الأهلي

الحماية المدنية: السيطرة على انفجار مخزن البتروكيماويات التابع لشركة هليوبوليس

الأولى على الثانوية العامة: مصر أم الدنيا.. فيديو

فيديوجراف .. تعرف على الأسعار الجديدة للسجائر

7 كليات جديدة تنضم لتنسيق الجامعات 2018.. تعرف عليها

بعد زواج معز مسعود وشيري عادل .. 20 معلومة عن الفنانة والداعية

محمد النني ينشر صورة مع أفراد عائلته

انفجار فى أحد مخازن شركة هيليوبوليس للصناعات الكيماوية قرب المطار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..إطلالة ميلانيا ترامب في حفل الناتو ببلجيكا

فساتين الدانتيل المثيرة لموضة صيف 2018.. صور

الجواكت الطويلة الفورمال long blazer موضة صيف 2018

بعد زواجها.. إطلالات جريئة لـ ابنة حسين فهمي

الأول مكرر علمي رياضة بالقليوبية: أريد منحة فى هندسة الطيران

فيديو

يونس المصري: لا وفيات في انفجار مخزن البتروكيماويات والإصابات طفيفة..فيديو
خالد دياب: العمل الفنى يجب أن يلامس مشاعر الجمهور..فيديو
تكثيف أمني بمحيط شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية عقب الانفجار.. فيديو
الحماية المدنية: السيطرة على انفجار مخزن البتروكيماويات التابع لشركة هليوبوليس
وزير الطيران: أنا في المطار.. وحركة الإقلاع والهبوط طبيعية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟