حمدي الجمل: رفع الدعم عن أسعار المحروقات والطاقة بالكامل في 2019

قال الكاتب الصحافي، حمدي الجمل، المُتخصص في الشئون الاقتصادية إنَّ صندوق النقد الدولي دائمًا ما يُشيد بالاقتصاد المصري، وإنَّ مديرة الصندوق أكدت أنَّ مَا تحقق في مِصر من إصلاحات يَفوق الخيال.



وأضاف «الجمل»، خلال لقائهِ على شاشة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أنَّ تأكيد الصندوق اليوم، بأنَّ الاقتصاد المصري «قوي» وأنَّ مُعدل النمو سيصل إلى 5.5 هذا العام أعتقد أنَّ هذا ليسَ جديدًا لأنَّ الاقتصاد المصري حقّقَّ في العام المالي المنصرم 5.4%، وأتوقع أنْ يصل إلى 6% هذا العام.



وأكد «الجمل»، أنّه عندما يخرج صندوق النقد الدولي ويُشيد بالاقتصاد المصري، فبالتالي حجم المخاطر ستقل، وحجم الديون أيضًا ستقل، قائلًا: «مصر ملتزمة تمامًا بتوصيات صندوق النقد الدولي».



وأشار «الجمل»، إلى أنَّه في عام 2019 وتحديدًا في شهر 7 ستنتهي مصر تمامًا من رفع الدعم عن كل شئ سواء المحروقات والطاقة.



وأبقى صندوق النقد الدولي على نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصاد مصر في ثالث مراجعة رئيسية يجريها لبرنامج قرض للبلاد. وأشار الصندوق، إلى إنه لا يزال يتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري 5.5 % في السنة المالية 2018-2019، بدعم من تعافى السياحة وزيادة في إنتاج الغاز الطبيعى.



