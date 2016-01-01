ضبط 27 قضية تموينية في شمال سيناء

تمكن ضباط قسم مباحث التموين في شمال سيناء، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، من ضبط وتحرير 27 قضية تموينية متنوعة، وذلك خلال حملة أمنية موسعة على المحال التجارية والأسواق فى مختلف مناطق المحافظة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.



كان اللواء رضا سويلم مساعد وزير الداخلية ومدير أمن شمال سيناء تلقى إخطارًا من رئيس مباحث التموين بضبط وتحرير 27 قضية تموينية متنوعة، من بينها قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع منتهية الصلاحية، وعدم حمل شهادة صحية، والغش التجارى، والتصرف في مواد بترولية، ومخالفات مخابز.



و تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.