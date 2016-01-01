ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

صيدلة عين شمس تعلن عن العشرة الأوائل فى البكالوريوس

الجمعة 13/يوليه/2018 - 12:44 ص
الدكتورة مها فاروق
الدكتورة مها فاروق
ابراهيم الديب و مى شاهين
أعلنت الدكتورة مها فاروق عميدة كلية الصيدلة جامعة عين شمس حصول الطلاب العشرة الأوائل فى البكالوريوس للعام الجامعي 2017/2018 على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف وهم: المركز الأول مريم هشام محمود محمد والمركز الثاني انطونيت جورج نعيم عبده و المركز الثالث انجى مدحت نادى صاروفيم و المركز الرابع عزت اشرف عزت الصاوى قنديل و المركز الخامس بشوى أنور رزق الله نظير و المركز السادس عبد الله حشمت عزام السيد و المركز السابع ماريا اشرف جرجس اسعد و المركز الثامن عبد الرحمن رأفت فتحى موسى و المركز التاسع إسراء مصطفى فتحى عبد الرحمن حسن و المركز العاشر شرين محمد محمد منصور القرش.

وأعربت فاروق عن تهانيها القلبية للطلاب وأسرهم متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح فى حياتهم العملية وأن يكون تفوقهم الدراسى نقطة إنطلاق فى حياة عملية حافلة بالنجاح والإنجازات لهم ولوطننا الحبيب مصر.

ترشيحاتنا

فيديوجراف .. تعرف على الأسعار الجديدة للسجائر

تحطم طائرة حربية سعودية ونجاة طياريها

مرتضى منصور: أحمد الشناوي انتقل لـ بيراميدز بـ 3 ملايين دولار

إعارة مصطفى فتحي إلى بيراميدز لمدة موسم بـ 9 ملايين جنيه

فيفا يكشف حقيقة تناول لاعبي منتخب روسيا للمنشطات

ناصر ماهر: ليس لدي شروط للبقاء في الأهلي

المتحدث العسكري: ارتفاع الحرارة وراء انفجار أحد مخازن شركة هيليوبوليس قرب المطار

ننشر صور زيارة رئيس الأركان لسيناء لمتابعة سير العمليات العسكرية

مرتضى منصور: ما فعله طارق حامد فيلم هابط

النقد الدولي يمنح مصر تقييما قويا في ثالث مراجعة لبرنامج القرض

رابع الثانوية أدبي: مساعدتي لأمي في توزيع الأنابيب سر نجاحي

ماي تستقبل ترامب وزوجته في قصر بلينهام.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..إطلالة ميلانيا ترامب في حفل الناتو ببلجيكا

فساتين الدانتيل المثيرة لموضة صيف 2018.. صور

الجواكت الطويلة الفورمال long blazer موضة صيف 2018

بعد زواجها.. إطلالات جريئة لـ ابنة حسين فهمي

الأول مكرر علمي رياضة بالقليوبية: أريد منحة فى هندسة الطيران

فيديو

يونس المصري: لا وفيات في انفجار مخزن البتروكيماويات والإصابات طفيفة..فيديو
خالد دياب: العمل الفنى يجب أن يلامس مشاعر الجمهور..فيديو
تكثيف أمني بمحيط شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية عقب الانفجار.. فيديو
الحماية المدنية: السيطرة على انفجار مخزن البتروكيماويات التابع لشركة هليوبوليس
وزير الطيران: أنا في المطار.. وحركة الإقلاع والهبوط طبيعية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟