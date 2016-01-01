صيدلة عين شمس تعلن عن العشرة الأوائل فى البكالوريوس

أعلنت الدكتورة مها فاروق عميدة كلية الصيدلة جامعة عين شمس حصول الطلاب العشرة الأوائل فى البكالوريوس للعام الجامعي 2017/2018 على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف وهم: المركز الأول مريم هشام محمود محمد والمركز الثاني انطونيت جورج نعيم عبده و المركز الثالث انجى مدحت نادى صاروفيم و المركز الرابع عزت اشرف عزت الصاوى قنديل و المركز الخامس بشوى أنور رزق الله نظير و المركز السادس عبد الله حشمت عزام السيد و المركز السابع ماريا اشرف جرجس اسعد و المركز الثامن عبد الرحمن رأفت فتحى موسى و المركز التاسع إسراء مصطفى فتحى عبد الرحمن حسن و المركز العاشر شرين محمد محمد منصور القرش.



وأعربت فاروق عن تهانيها القلبية للطلاب وأسرهم متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح فى حياتهم العملية وأن يكون تفوقهم الدراسى نقطة إنطلاق فى حياة عملية حافلة بالنجاح والإنجازات لهم ولوطننا الحبيب مصر.