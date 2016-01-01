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أخبار العالم

اتفاق تركي يوناني حول أزمة بحر إيجه

الجمعة 13/يوليه/2018 - 12:01 ص
رئيس الوزراء اليوناني
رئيس الوزراء اليوناني واردوغان
شريف سيد
صرح رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس بأنه تم الاتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة تخفيف التوتر بين البلدين في منطقة بحر إيجه، وذلك على هامش اجتماعات حلف الناتو.

وقال تسيبراس في مؤتمر صحفي، الخميس، وفق وكالة رويترز: "لقد طرحت على الرئيس التركي هذه الزيادة في الانتهاكات التركية في بحر ايجه .. واتفقنا أخيرًا على التأكيد على جهودنا للحد من التوترات."

يذكر أن البلدين، وهما عضوان في الناتو، اختلفا خلال القترة الماضية عن مجموعة من القضايا التي تتراوح بين تقسيم قبرص عرقيًا إلى السيادة على الفضاء الجوي والتحليق، والمناوشات التركية في بحر إيجه.

ويعد السبب الرئيسي في توتر العلاقات بين البلدين، هو رفض تسليم عدد من الجنود الأتراك المتواجدين في أثينا، والمتهمين بالضلوع وراء محاولة الانقلاب.

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