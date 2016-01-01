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مرأة

هاني الناظر من مطار القاهرة: حركة الطيران طبيعية

الخميس 12/يوليه/2018 - 11:57 م
هاني الناظر
هاني الناظر
آية التيجي
قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث "سابقا"، إنه وصل منذ قليل، إلى مطار القاهرة قادما من الغردقة، وأنه وجد حركة الطيران عادية، وطبيعية تماما داخل المطار، ولا يوجد توقف حركة الملاحة الجوية في مطار القاهرة.

وأضاف الناظر أنه يري الطائرات تهبط بشكل طبيعي، وتغادر بشكل ممتاز، وطبيعي للغاية، وأنه يطمئن جميع المسافرين والقادمين إلى داخل مصر.

وكان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، قال في بيان له، إنه نظرا لارتفاع درجة الحرارة الجو، حدث انفجار في أحد مخازن شركة هيليوبلس للصناعات الكيماوية.

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