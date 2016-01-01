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يونس المصري: الطيران الداخلي والخارجي لم يتأثر بالانفجار

الخميس 12/يوليه/2018 - 11:55 م
الفريق يونس المصري
الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني
عبد الخالق صلاح
قال الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، إن الطيران الداخلي والخارجي في مواعيده ولم يتأثر بالانفجار، مضيفا أن حركة الملاحة طبيعية ومطار القاهرة لم يتأثر بالحريق.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، اليوم الخميس، أن حركة الملاحة طبيعية ومطار القاهرة لم يتأثر بالحريق الموجود بمحيط ميناء القاهرة، ولا يوجد أى اصابات أو حريق داخل المطار.

من جانبه قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، في بيان له، إنه نظرا لارتفاع درجة الحرارة، حدث انفجار في أحد مخازن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية.

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