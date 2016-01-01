ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

شاهد..إطلالة ميلانيا ترامب في حفل الناتو ببلجيكا

الجمعة 13/يوليه/2018 - 12:27 ص
صدى البلد
ريهام قدري
رافقت سيدة البيت الأبيض الأولى ميلانيا ترامب زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في منطقة بروكسيل عاصمة بلجيكا.

وخطفت ميلانيا الأنظار من جديد بفستان أبيض حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب من مجموعة ربيع وصيف 2018-2019، إذ تألقت بالفستان الطويل الذي لاءم لون بشرتها ولاق استحسان الجميع.

يذكر أن الفستان صمم شفافًا ولا يغطي أي جزء من الجسم، إلا أن ميلانيا ارتدته بعدما قامت بوضع طبقة إضافية بداخله ليتناسق مع المناسبة التي حضرتها.

كذلك، نسّقت ميلانيا الفستان، الذي تجاوزت فيمته 7 آلاف دولار، مع حذاء من كريستيان لوبوتان.

وتحرص ميلانيا دائما على الظهور بأجمل الإطلالات وأصبحت من أولى السيدات اللواتي يتمّ ذكرهن في عالم الموضة.
شاهد..إطلالة ميلانيا ترامب في حفل الناتو ببلجيكا

ترشيحاتنا

أحمد صالح: والدي قال لي روح اتمرمط واشقى وبعدين أساعدك

تركي آل الشيخ يفجر مفاجآت بشأن صفقات الزمالك وبيراميدز

فساتين الدانتيل المثيرة لموضة صيف 2018.. صور

رسميا .. عمر جابر ينتقل الى نادي بيراميدز

جهاز المنتخب في وداع هيكتور كوبر

وزير الطيران: أنا في المطار.. وحركة الإقلاع والهبوط طبيعية

مستشار بالديوان الملكي السعودي: تعدد الزوجات ضرورة حاليا

مرتضى منصور: ما فعله طارق حامد فيلم هابط

مرتضى منصور: أحمد الشناوي انتقل لـ بيراميدز بـ 3 ملايين دولار

رشا نبيل: المحافظون يعيشون حالة ارتباك.. فيديو

فيفا يبحث منع بث صور للمشجعات الحسناوات خلال المونديال

رسميا.. الأهلي: صلة راعي النادي لأربعة مواسم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..إطلالة ميلانيا ترامب في حفل الناتو ببلجيكا

فساتين الدانتيل المثيرة لموضة صيف 2018.. صور

الجواكت الطويلة الفورمال long blazer موضة صيف 2018

بعد زواجها.. إطلالات جريئة لـ ابنة حسين فهمي

الأول مكرر علمي رياضة بالقليوبية: أريد منحة فى هندسة الطيران

فيديو

يونس المصري: لا وفيات في انفجار مخزن البتروكيماويات والإصابات طفيفة..فيديو
خالد دياب: العمل الفنى يجب أن يلامس مشاعر الجمهور..فيديو
تكثيف أمني بمحيط شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية عقب الانفجار.. فيديو
الحماية المدنية: السيطرة على انفجار مخزن البتروكيماويات التابع لشركة هليوبوليس
وزير الطيران: أنا في المطار.. وحركة الإقلاع والهبوط طبيعية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟