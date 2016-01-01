شاهد..إطلالة ميلانيا ترامب في حفل الناتو ببلجيكا

رافقت سيدة البيت الأبيض الأولى ميلانيا ترامب زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في منطقة بروكسيل عاصمة بلجيكا.



وخطفت ميلانيا الأنظار من جديد بفستان أبيض حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب من مجموعة ربيع وصيف 2018-2019، إذ تألقت بالفستان الطويل الذي لاءم لون بشرتها ولاق استحسان الجميع.



يذكر أن الفستان صمم شفافًا ولا يغطي أي جزء من الجسم، إلا أن ميلانيا ارتدته بعدما قامت بوضع طبقة إضافية بداخله ليتناسق مع المناسبة التي حضرتها.



كذلك، نسّقت ميلانيا الفستان، الذي تجاوزت فيمته 7 آلاف دولار، مع حذاء من كريستيان لوبوتان.



وتحرص ميلانيا دائما على الظهور بأجمل الإطلالات وأصبحت من أولى السيدات اللواتي يتمّ ذكرهن في عالم الموضة.

